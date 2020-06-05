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Singapur Corona Virüsü Takip İçin Herkese Cihaz Dağıtmaya Hazırlanıyor

05.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Singapur, Corona virüsü salgınıyla mücadele edebilmek için ülkede yaşayan 5,7 milyon kişiye elektronik takip cihazı dağıtmaya hazırlanıyor

Singapur Corona Virüsü Takip İçin Herkese Cihaz Dağıtmaya Hazırlanıyor

Singapur, Corona virüsü salgınıyla mücadele edebilmek için ülkede yaşayan 5,7 milyon kişiye elektronik takip cihazı dağıtmaya hazırlanıyor. Bu system dünya üzerinde bugüne dek Corona virüsü salgınına karşı yapılmış en kapsamlı takip uygulaması olacak.

Yetkililer, vatandaşlara dağıtılması gereken cihazların telefonlarla blueetooth bağlantısı kurabileceğini ancak akıllı bir cep telefonunun cihazın kullanımı için şart olmadığını belirtiyorlar.

Konuyla ilgili çalışmaları yürüten Bakan Vivian Balakrishnan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bir akıllı telefona ihtiyaç duymayacak olan taşınabilir cihazı geliştiriyoruz ve yakında dağıtmaya başlayacağız. Eğer sistem çalışırsa bunu Singapur’da bulunan herkese dağıtabiliriz” dedi.

Hükümet, söz konusu cihazı kullanmanın zorunlu olup olmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Singapur’da daha önce takip için geliştirilen TraceTogether adlı akıllı telefon uygulaması özellikle Apple telefonların işletim sistemleriyle bir sorun yaşadığı için yeterince etkili olmamıştı.

Singapur, halka dağıtılması düşünülen takip cihazlarının nasıl olacağına dair de herhangi bir detay paylaşmadı. Uzmanlar cihazların virüsün yayılımını sağlıklı biçimde takip edebilmesi için kullanımının zorunlu olmasının gerektiğini hükümetin de bu yönde bir karar almasının beklendiğini belirtiyorlar.

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