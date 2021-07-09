Singapur'da akıllara durgunluk veren olay! Çıplak dolaşan arkadaşının alnını yardı

35 yaşındaki Myanmar vatandaşı Saw Paing Soe Thu, 38 yaşındaki iş arkadaşı Aung Win Htut'la Lim Chu Kang bölgesinde yer alan çiftlikte kanlı biten bir tartışma yaşadı.

Thu, 9 Nisan sabahı saat 06.00 civarında çiftliğin mutfağında yemek pişirirken, duştan yeni çıkan Htut ise üzerine hiçbir kıyafet giymeden mutfağa girerek Thu'nun sıcak su hazırladığı su ısıtıcısını kapattı.

ÇIPLAK DOLAŞMASI İLK DEĞİL

Thu, kendisine şaka yapmak için çıplak şekilde arkasından yaklaşan 38 yaşındaki arkadaşına sinirlenerek dışarı çıkmasını ve üzerine bir şeyler giymesini söyledi. Bunu ilk defa yaşamadığını, arkadaşının önceden de çıplak şekilde çiftlikte dolaştığını ve kendisine benzer bir şaka yaptığını söyleyen adam, Htut'u dışarı kovduktan sonra yarım şişe pirinç şarabı içen ve alkolün de etkisiyle öfkesi artan Thu, balıkları hazırlarken kullandıkları bir tokmakla arkadaşına doğru yürümeye başladı.

Bu sırada telefonla konuşan Htut'a yaklaşan Thu, tokmakla adamın alnına ağır bir darbe indirdi. Kanlar içinde yere yığılan arkadaşıysa Thu'ya saldırmak yerine çiftliğin sahibini arayarak yardım istedi. Çiftlik sahibi de polise ihbarda bulundu.

ALNI YARILDI, KEMİĞİ KIRILDI

Çevredeki işçilerin yardımıyla önce güvenli bir noktaya taşınan Htut, oradan da ambulansla Ng Teng Fong Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık raporlarında Htut'un alnında 6 santimetrelik bir yarık oluştuğu ve sinüs kemiğinin de kırıldığı belirtildi. Kendisi ameliyata alındıktan sonra taburcu edildi.

Ekiplerse saldırıdan bir gün sonra Thu'yu yakaladı. Kan ve idrar örneklerinde alkole rastlanan Thu, salı günü düzenlenen duruşmada tehlikeli bir silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.



