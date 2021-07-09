HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Singapur'da akıllara durgunluk veren olay! Çıplak dolaşan arkadaşının alnını yardı

Singapur'da akıllara durgunluk veren olay! Çıplak dolaşan arkadaşının alnını yardı

09.07.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur'da balık restoranında çalışan bir kişi çalışma arkadaşını çıplak gezdi diye tokmakla yaraladı. Kanlı biten saldırıda darbe alan kişinin alnında 6 santimetrelik bir yarık oluşurken sinüs kemiğinin de kırıldığı tespit edildi.

Singapur'da akıllara durgunluk veren olay! Çıplak dolaşan arkadaşının alnını yardı

35 yaşındaki Myanmar vatandaşı Saw Paing Soe Thu, 38 yaşındaki iş arkadaşı Aung Win Htut'la Lim Chu Kang bölgesinde yer alan çiftlikte kanlı biten bir tartışma yaşadı.

Thu, 9 Nisan sabahı saat 06.00 civarında çiftliğin mutfağında yemek pişirirken, duştan yeni çıkan Htut ise üzerine hiçbir kıyafet giymeden mutfağa girerek Thu'nun sıcak su hazırladığı su ısıtıcısını kapattı.

ÇIPLAK DOLAŞMASI İLK DEĞİL

Thu, kendisine şaka yapmak için çıplak şekilde arkasından yaklaşan 38 yaşındaki arkadaşına sinirlenerek dışarı çıkmasını ve üzerine bir şeyler giymesini söyledi. Bunu ilk defa yaşamadığını, arkadaşının önceden de çıplak şekilde çiftlikte dolaştığını ve kendisine benzer bir şaka yaptığını söyleyen adam, Htut'u dışarı kovduktan sonra yarım şişe pirinç şarabı içen ve alkolün de etkisiyle öfkesi artan Thu, balıkları hazırlarken kullandıkları bir tokmakla arkadaşına doğru yürümeye başladı.

Bu sırada telefonla konuşan Htut'a yaklaşan Thu, tokmakla adamın alnına ağır bir darbe indirdi. Kanlar içinde yere yığılan arkadaşıysa Thu'ya saldırmak yerine çiftliğin sahibini arayarak yardım istedi. Çiftlik sahibi de polise ihbarda bulundu.

ALNI YARILDI, KEMİĞİ KIRILDI

Çevredeki işçilerin yardımıyla önce güvenli bir noktaya taşınan Htut, oradan da ambulansla Ng Teng Fong Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık raporlarında Htut'un alnında 6 santimetrelik bir yarık oluştuğu ve sinüs kemiğinin de kırıldığı belirtildi. Kendisi ameliyata alındıktan sonra taburcu edildi.

Ekiplerse saldırıdan bir gün sonra Thu'yu yakaladı. Kan ve idrar örneklerinde alkole rastlanan Thu, salı günü düzenlenen duruşmada tehlikeli bir silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğum sonrası karnının görüntüsü şaşkına çevirdi: Pizza hamuru gibiydi!Doğum sonrası karnının görüntüsü şaşkına çevirdi: Pizza hamuru gibiydi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İçeride bulunan herkesin etrafını sardı!İçeride bulunan herkesin etrafını sardı!
Anahtar Kelimeler:
Singapur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.