Singapur'da bir Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilecek

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur Sağlık Bilimleri İdaresi (HSA), ABD'li Arcturus Therapeutics ilaç şirketinin geliştirdiği "LUNAR-COV19" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemeleri için onay verdi.

Duke-Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Tıp Fakültesi ortaklığında yürütülecek denemeye 108 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.

Kendini çoğaltabilen "mesajcı Ribo Nükleik Asit" (mRNA) aşı adayının hayvanlar üzerinde yapılan denemelerinde Kovid-19'a karşı hücre ve enzimler düzeyinde bağışıklık uyandırmada başarılı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, aşı adayının Kovid-19'u etkisiz kılan antikorları düşük dozlarda dahi üretebildiğini, mRNA bileşeninin kendini çoğaltabilmesi sayesinde dozun uygulanmasını takip eden 50 gün boyunca kandaki antikor düzeyinin arttığını kaydetti.

Aşı adayının güvenliğinin ve etkiliğinin sınanacağı 1. ve 2. aşama denemelerin başarılı olması halinde, daha geniş bir denek grubuyla 3. aşama denemelerin yürütülmesi planlanıyor.