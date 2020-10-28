HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Singapur’dan Türk turiste yönelik yeni karar

Singapur’dan Türk turiste yönelik yeni karar

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sınırlarını tekrar açmaya karar veren Singapur aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden gelenlerle ilgili yeni bir karar aldı. Türkiye'den 30 güne kadar vize talep etmeyen Singapur'un ekonomiyi canlandırmak için bu kararı aldığı açıklandı.

Singapur’dan Türk turiste yönelik yeni karar

Koronavirüs salgınına karşı en sert önlemleri alarak minimum etkiyle süreci devam ettiren Singapur’da yeni kararlar alındı… Singapur Sağlık Bakanlığı, Kasım ayında ülkeye girecek Türk vatandaşlarının konaklayacakları mekanlarda 14 günlük zorunlu karantinada tutulmasına karar verdi.

Daha önceki listede yer almayan Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Finlandiya, Japonya, Norveç, Sri Lanka, Güney Kore ve Tayland’dan 4 Kasım itibariyle ülkeye giriş yapan turistlerin ikamet edecekleri yerde 14 gün karantinaya alınacağı belirtildi. Yapılan açıklamada tecrit uygulamasına uymak istemeyenlerin ise elektronik sistem ve fiziksel kontrol bölgelerine giderek durumlarının takip edileceği belirtildi.

Bazı kilit sektörleri canlandırmak için sınırlarını tekrar açmaya hazırlanan Singapur’un bu sebeple karantina ve tecrit uygulaması listesini genişlettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladıABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı
ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı
Mayalılar tarafından 2 bin yıl önce inşa edilen su arıtma tesisi bugün işe yarayabilir
2 bin yıl önce inşa edilen su arıtma tesisi işe yarayabilir!
Satürn'ün uydusu Titan'da yeni bir molekül bulundu
Satürn'ün uydusu Titan'da yeni bir molekül bulundu
Roma'da virüs önlemlerine olaylı protesto
Roma'da virüs önlemlerine olaylı protesto
Koronavirüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
Koronavirüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.