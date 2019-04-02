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Singapur Hava Yolları iki Boeing 787-10 Dreamliner uçağını hangara çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Rutin denetimlerde uçakların Rolls-Royce marka jet motorlarında sorun tespit edildi

Singapur Hava Yolları, iki Boeing 787-10 Dreamliner yolcu uçağını, jet motorlarında tespit edilen sorun nedeniyle hangara çekti.

Singapur merkezli yayın yapan Channel News Asia Televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur Hava Yolları, rutin denetimleri sırasında Rolls-Royce Trent 1000 TEN model jet motorlarının pervane kanatlarında görülen zamansız aşınma nedeniyle iki B787-10 Dreamliner uçağının hangara çekildiğini duyurdu.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, motorlarda görülen sorunun ardından Rolls-Royce Trent 1000 TEN model jet motorlarını kullanan tüm yolcu uçaklarında tedbir amaçlı güvenlik kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Jet motoru kullanan B787-10 tipi uçakların tümünde güvenlik kontrollerinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, hava yolu bünyesindeki Scoot firmasına ait B787-9 uçaklarının kontrollerinin ise yarın itibarıyla sonuçlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki B787-10 Dreamliner'ın hangara çekilmesinin uçakların kullanıldığı güzergahtaki seferleri etkileyeceği bildirildi.

Hava yolu şirketi tarafından B787-10 Dreamliner uçakları Bangkok, Denpasar, Fukuoka, Ho Chi Minh, Manila, Nagoya, Yeni Delhi, Osaka, Perth, Taipei ve Tokyo olmak üzere 11 güzergahta kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 787-10 Dreamliner Rolls-Royce Trent 1000 TEN Singapur Hava Yolları

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