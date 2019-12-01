Singapur Havayolları İstanbul Havalimanı'na Airbus A350 ile uçmaya başladı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SİNGAPUR Havayolları, İstanbul Havalimanı’na yapacağı seferler için uçak tipini değiştirerek Airbus A350 ile seferlerini gerçekleştirmeye başladı.

Uzun yıllardır seferlerini Boeing 777-200 tipi uçaklarla gerçekleştiren Singapur Havayolları'nın filosuna yeni dahil ettiği ve İstanbul uçuşları için kullanacağı Airbus A350 tipi uçak saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan Singapur’a yeni uçakla gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü ve Singapur Hava Yolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ve yolcular katıldı. Havayolu şirketinin Airbus A350 tipi uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği SQ 391 sefer sayılı uçak Singapur’a gitmek üzere saat 14.25’te havalandı.

SEYAHAT İÇİN GÜZEL BİR UÇAK

Airbus A350 tipi uçağı gezen İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, uçak içerisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Singapur Havayolları’nın böyle bir uçakla uçuş başlatması mutluluk verici. İnanıyoruz ki bunun devamı gelecek. Hem yolcularımızın aktarma noktası güzel bir havalimanına güzel bir uçakla gelmiş olmalarını görmek ziyadesiyle mutluluk verici. Hayırlı olmasını diliyorum. Seyahat etmek için güzel bir uçak. Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Bu uçak da bunlardan bir tanesi. Şimdiden seyahat edecek yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.