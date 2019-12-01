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Singapur Havayolları İstanbul Havalimanı'na Airbus A350 ile uçmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:53 | Son Güncelleme

SİNGAPUR Havayolları, İstanbul Havalimanı’na yapacağı seferler için uçak tipini değiştirerek Airbus A350 ile seferlerini gerçekleştirmeye başladı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SİNGAPUR Havayolları, İstanbul Havalimanı’na yapacağı seferler için uçak tipini değiştirerek Airbus A350 ile seferlerini gerçekleştirmeye başladı.

Uzun yıllardır seferlerini Boeing 777-200 tipi uçaklarla gerçekleştiren Singapur Havayolları'nın filosuna yeni dahil ettiği ve İstanbul uçuşları için kullanacağı Airbus A350 tipi uçak saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan Singapur’a yeni uçakla gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü ve Singapur Hava Yolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ve yolcular katıldı. Havayolu şirketinin Airbus A350 tipi uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği SQ 391 sefer sayılı uçak Singapur’a gitmek üzere saat 14.25’te havalandı.

SEYAHAT İÇİN GÜZEL BİR UÇAK

Airbus A350 tipi uçağı gezen İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, uçak içerisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Singapur Havayolları’nın böyle bir uçakla uçuş başlatması mutluluk verici. İnanıyoruz ki bunun devamı gelecek. Hem yolcularımızın aktarma noktası güzel bir havalimanına güzel bir uçakla gelmiş olmalarını görmek ziyadesiyle mutluluk verici. Hayırlı olmasını diliyorum. Seyahat etmek için güzel bir uçak. Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Bu uçak da bunlardan bir tanesi. Şimdiden seyahat edecek yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İLK UÇUŞA ÖZEL MENÜ

Singapur Havayolları olarak Airbus A350 tipi uçakla Türkiye'ye bir ilki getirdiklerini ifade eden Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ise “Uçuşlarımız için önemli bir dönüm noktasını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İstanbul-Singapur hattında en modern en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Airbus A350 ile uçuşlara başlıyor olmamız bizleri mutlu ediyor. İstanbul Havalimanı için bir ilki daha duyurmaktan onur duyuyorum. Singapur Havayolları Premium Ekonomi sınıfını Türkiye’ye getiren ilk ve tek havayolu olacak. Dikkatinizi bugünkü özel menümüze çekmek istiyorum. İlk uçuşta Türkiye Facebook sayfamızı takip eden 100 binden fazla takipçimiz tarafından seçilen özel ve yerel Türk menüsü sunacağız. Businnes Class menüsü sarma, Adana kebap ve Kadayıf’tan oluşurken, Premium ekonomi ve ekonomi class yolcularımız İmam Bayıldı, Adana kebap ve sütlacın tadını çıkaracaklar” dedi.

YOLCULARA DAHA KALİTELİ HİZMET SUNMAK İSTİYORUZ

İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü de “İGA ailesi olarak tüm amacımız gelen yolcularımıza ekibimizle ve teknolojik imkanlarımızla en yüksek kalitede hizmet sunmak. Görüyoruz ki bu hizmeti sunarken Singapur Havayolları gibi buraya uçan havayolları da kendi yolcularına hizmetin en yükseğini sunma gayreti gösteriyor. 1987 yılından beri İstanbul’a uçuşlarını aksatmadan gerçekleştiren Singapur Havayolları’nın yeni uçağıyla tanışıyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar tüm havayollarımızda olduğu gibi Singapur Havayolları’na da yardımcı olacağız.” dedi.

(FOTOĞRAF)

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