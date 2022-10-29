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  4. Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35'inci yıl dönümünü kutladı

Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35'inci yıl dönümünü kutladı

29.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur Havayolları, İstanbul uçuşlarının 35'inci yıldönümünü İstanbul Havalimanında kurdele keserek kutladı.

Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35'inci yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) -İlk İstanbul uçuşunu 29 Ekim 1987'de başlatan Singapur'un bayrak taşıyıcısının bu özel günü için, İstanbul-Singapur seferi öncesi dış hatlar terminalinde tören düzenledi.

Kurdele kesim törenine, Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hongyao Hu, şirketin Türkiye'deki uçuş ortakları HAVAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Engin İdemen ile İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü Gökhan Dölek katıldı.

Törenin ardından check-in yaptıran ve uçağa binen tüm yolculara çikolata ikram edildi.

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