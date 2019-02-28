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Singapur Havayolları’nın uçağında verilen yemekten diş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Avustralyalı bir yolcu Singapur Havayolları ile Salı günü yaptığı uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu.Avustralyalı yolcu Bradley Button, Singapur Havayolları ile Wellington’dan Melbourne’a yaptığı bir uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu.

Avustralyalı bir yolcu Singapur Havayolları ile Salı günü yaptığı uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu.
Avustralyalı yolcu Bradley Button, Singapur Havayolları ile Wellington’dan Melbourne’a yaptığı bir uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu. Salı günü uçuş yapan Avustralyalı yolcu Bradley Button pirinç yerken ağzında yabancı madde hissetti ve azı dişi gibi görünen maddeyi dışarı çıkardı. Avustralyalı yolcu Button yaptığı açıklamada, "Uçuşun geri kalanında iyi değildim, yemeğimde başkasının vücudunun bir parçası olması fikri hiç hoş değil" dedi. Button, uçuş görevlisinin nesneyi test etmek için alması gerektiğini ve onun küçük bir taş olduğundan emin göründüğünü söyledi.
"Yemekten çıkan nesne kuşkusuz bir dişti" diyen Button, bu olaydan sonra havayolu şirketinin gümrüksüz ürünlerinde kullanması için kendisine hediye çeki verdiğini belirtti. Ancak Button firmadan özür dilemesini ve soruşturma başlatılmasını istedi.
Singapur Havayolları, Wellington’dan Melbourne’a seyahat eden bir yolcunun yemeğinde yabancı bir cisim bulunduğunu doğruladı. Havayollarından yapılan açıklamada, "Bu olumsuz deneyimden ve bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı müşteriden içtenlikle özür dileriz. Şu anda bu olayı araştırıyoruz ve ne olduğunu belirlemek amacıyla analiz için nesneyi gönderdik" dedi.

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