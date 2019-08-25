"Singapur Sözleşmesi" uluslararası ticarette endişeleri giderecek

Türkiye'nin de taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'yle, uluslararası ticaret yapan şirketlerin, arabuluculuk sonucu sağlanan anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin endişelerini büyük oranda ortadan kaldıracağı kaydedildi.

Türkiye'de etkin şekilde kullanılmaya başlanan alternatif çözüm yollarından arabuluculukla ilgili uluslararası alanda önemli bir adım atıldı.

Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu'nun, sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin kuvvetlendirilmesi ve ticaret hukukunun modernleşmesi amacıyla hazırladığı, "Singapur Sözleşmesi" olarak da bilinen "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"na Türkiye de taraf oldu.

Türkiye ile ABD, Çin ve İran'ın da aralarında olduğu 46 ülke "Singapur Sözleşmesi"ni ağustos ayı başında Singapur'da imzaladı.

- Uzlaşı kültürüne katkı sağlanacak

Edinilen bilgiye göre, sözleşmeyle; yabancı hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında 1958 tarihli New York Konvansiyonu ile tahkim kararları için getirilen "yabancılık unsurlu hakem kararlarının bir başka ülkede infaz edilebilir olması", uluslararası alanda yapılan arabuluculuk anlaşmalarına da getirilecek.