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Singapur’da 2 camiye saldırı planlayan 16 yaşındaki genç tutuklandı

28.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camilere yönelik saldırıdan etkilenerek, Singapur’da 2 camide saldırı planlayan 16 yaşındaki genç tutuklandı.Singapur’da, 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen saldırıların yıldönümüne bir buçuk ay kalmışken benzer bir saldırı yaşanması önlendi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camilere yönelik saldırıdan etkilenerek, Singapur’da 2 camide saldırı planlayan 16 yaşındaki genç tutuklandı.
Singapur’da, 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen saldırıların yıldönümüne bir buçuk ay kalmışken benzer bir saldırı yaşanması önlendi. Christchurch saldırganı Brenton Tarrant’tan etkilendiği öne sürülen 16 yaşında bir genç, Singapur’da bulunan 2 camide saldırı yapmayı planlarken yakalandı. Camide bulunanları bıçaklamayı ve saldırıyı canlı yayınlamayı planladığı iddia edilen zanlı, İç Güvenlik Yasası uyarınca yargılanmadan tutuklandı. Zanlı, yargılanmadan tutuklanmasına izin verilen en genç kişi olarak kayıtlara geçti. İsmi açıklanmayan genç ayrıca, terör saldırılarının ve şiddet suçlarının ender görüldüğü Singapur’da aşırı sağcı ideolojiden etkilenerek suç girişiminde bulunan ilk tutuklu oldu.
“Tarrant’tan etkilendi”
Singapur İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 16 yaşındaki zanlının İslam’a karşı güçlü bir nefret duyduğu ve şiddet bağımlısı olduğu belirtilerek, Christchurch saldırılarının 2. yıldönümü nedeniyle katliamı 15 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Tarrant’ın canlı yayınladığı saldırıdan etkilendiği ifade edilen zanlının, evinin yakınında bulunan Asyafaah ve Yusof İshak Camilerine saldırmayı planladığı iddiasına yer verildi.
“Silah bulamadığı için pala kullanacaktı”
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Birimi, ehliyeti olmadığını itiraf eden zanlının, babasının kredi kartını çalarak araba kiralamayı planladığı da açıklandı. Birim, zanlının saldırıyı Tarrant gibi tüfekle gerçekleştirmek istediğini ancak ülkedeki sert silah kontrol yasaları nedeniyle ateşli silah satın alamadığı için pala kullanmaya karar verdiğini söyledi.
“Ölüme hazırdı”
Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, "Genç, içeri öleceğini bilerek ve tamamen ölüme hazır bir şekilde girecekti" dedi. Bakan Shanmugam, son yıllarda 20 yaşın altındaki birçok gence İç Güvenlik Yasası uyarınca kısıtlama emri verildiğini belirtti. Ayrıca Shanmugam’ın sosyal medya hesabında, çocuğun katliam planı için internetten satın aldığı pala ve yelek gibi ekipmanların fotoğrafları da paylaşıldı.
İddialara göre zanlı, saldırılardan önce yaymak istediği belgeler hazırladı. Söz konusu belgelerden birinin geçen yıl Fransa’da gerçekleştirilen Nice saldırılarıyla ilgili olduğu, diğerinin ise zanlının İslam nefretini ayrıntılarıyla anlatan bir manifesto olduğu öne sürüldü.
Yetkililer, 16 yaşındaki genç hakkındaki ihbarın Kasım ayında yapıldığını ve kısa süre sonra da çocuğun gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, zanlının sorgulama sırasında saldırıları gerçekleştiremeden tutuklanacağını ya da planı uyguladıktan sonra polis tarafından öldürüleceğini düşündüğünü itiraf ettiğini söyleyerek, saldırıyı tek başına planladığını tahmin ettiklerini aktardı.
Gencin dinsel, psikolojik ve sosyal tedaviye alınacağı bildirildi.
Christchurch katliamında 51 kişi öldü
Yeni Zelanda tarihindeki en kanlı silahlı saldırılardan biri olan Christchurch katliamı, 15 Mart 2019’da Brenton Tarrant tarafından yapıldı. Tarrant’ın 2 camiye düzenlediği saldırıda toplam 51 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zellanda’da mahkeme, Tarrant’a şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası verdi.

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