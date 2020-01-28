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Singapur’da 7. korona virüsü vakası

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Singapur Sağlık Bakanlığı, 2 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.Singapur’da 7.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 2 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.
Singapur’da 7. korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Singapur Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha korona virüsünün saptandığını belirterek vaka sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı. Virüs tespit edilen altıncı ve yedinci vakaların 35 ve 56 yaşlarında erkek ve Çin vatandaşı olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, durumun yakından takip edileceğini açıkladı.
Öte yandan, Tayland, Japonya, Vietnam, Güney Kore, Malezya, Nepal, Fransa, Portekiz, ABD, Almanya ve Kanada gibi birçok ülkede korona virüsü vakaları tespit edilmişti. Çin’de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ise 106’ya yükselirken, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısı 4 bin 535’e olarak açıklandı.

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