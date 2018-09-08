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Singapur'da bir kadından 28 kilogram tümör çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:39 | Son Güncelleme

Singapur'da bir kadından 28 kilogram tümör çıkarıldı

Singapur'da bir kadının rahminden 28 kilogram ağırlığında dev bir tümör (fibroit) çıkarıldı.

LiveScience'ın haberine göre, hareket etmekte ve nefes almakta zorlanan 53 yaşındaki kadın, Singapur'da KK Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Vakayla ilgili ayrıntılar, "BMJ Case Reports" dergisinde yayımlandı.

Kadını tedavi eden Dr. Poh Ting Lim, en geniş kısmı boydan boya 65 santimetre olan tümörü çıkarmak için "Abdominal histerektomi yöntemi" uygulandığını, kadının rahmi ve yumurtalıklarının da alındığını açıkladı.

Tümörün çıkarılmasının ardından kadının karın duvarının plastik cerrahiyle onarıldığı belirtildi.

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28 kilo fibroit Singapur

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