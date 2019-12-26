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  4. Singapur’da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu

Singapur’da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Singapur’da izlenen ve ateşten bir halkaya sahip olan “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu.Singapur’da 2019 yılının son güneş tutulması gerçekleşti.

Singapur’da izlenen ve ateşten bir halkaya sahip olan “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu.
Singapur’da 2019 yılının son güneş tutulması gerçekleşti. Ay, Güneş’in önünden geçtiği sırada güneş ayın etrafında ateşten bir halka oluşturdu. “Halkalı Güneş Tutulması” olarak adlandırılan bu görsel şölen, Singapur dışında Suudi Arabistan, Hindistan, Malezya, Sri Lanka, Umman, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya’nın Sumatra ve Riau Adaları, Filipinler, Tayland ve Guam’da gözlemlendi.
Singapur’daki güneş tutulması Sentosa, Jurong, Bukit Timah ve Changi bölgelerinde yerel saatle 11.27 ile 03.18 arasında gerçekleşti.
Ay Güneş’ten daha küçük ancak Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için ikisi de aynı büyüklükte görülüyor. Ay şu anki konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle Güneş’ten daha küçük görünüyor. Ay’ın tutulmanın gerçekleştiği sırada dünyadan bakıldığında Güneş’ten daha küçük görünmesi nedeniyle, Ay Güneş’i tam kaplamıyor ve çevresinde ateşten bir halka oluşuyor.
Bir sonraki Halkalı Güneş Tutulması’nın ise 2063 yılının Şubat ayında yani 44 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

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