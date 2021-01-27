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  4. Singapur'da iki camiye saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Singapur'da iki camiye saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

27.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Singapur'da iki camiye saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, camilere pala ile terör saldırısı düzenlemeyi planladığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde Singapur'daki 2 camide bulunan Müslümanlara pala ile saldırmayı planladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin Hint asıllı bir Protestan olduğu, internette izlediği videolarla radikalleştiği ve Christchurch saldırganının manifestosundan etkilendiğinin belirlendiği bildirildi.

ORTAOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Açıklamada, "kendi kendine radikalleşen" şüphelinin, "İslam'a karşı güçlü bir antipati duygusu geliştirdiği" ifade edildi.

Ortaokul 4. sınıf öğrencisi olan şüphelinin, Christchurch terör saldırısının canlı yayınını izlediği ve saldırganın manifestosunu okuduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin internette DEAŞ terör örgütünün propaganda videolarını da izlediğinin aktarıldığı açıklamada, "Hatalı şekilde DEAŞ'ın İslam'ı temsil ettiği sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.

İNTERNETTE KEŞİF

Açıklamada, saldırı için evinin yakınındaki Asyafa ve Yusuf İshak camilerini seçen şüphelinin, internette camilerin çevresinin uydu ve sokak fotoğraflarını inceleyerek keşif yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de "ömür boyu" hapis cezasına çarptırılmıştı.

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