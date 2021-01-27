Singapur'da iki camiye saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde Singapur'daki 2 camide bulunan Müslümanlara pala ile saldırmayı planladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin Hint asıllı bir Protestan olduğu, internette izlediği videolarla radikalleştiği ve Christchurch saldırganının manifestosundan etkilendiğinin belirlendiği bildirildi.

ORTAOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Açıklamada, "kendi kendine radikalleşen" şüphelinin, "İslam'a karşı güçlü bir antipati duygusu geliştirdiği" ifade edildi.

Ortaokul 4. sınıf öğrencisi olan şüphelinin, Christchurch terör saldırısının canlı yayınını izlediği ve saldırganın manifestosunu okuduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin internette DEAŞ terör örgütünün propaganda videolarını da izlediğinin aktarıldığı açıklamada, "Hatalı şekilde DEAŞ'ın İslam'ı temsil ettiği sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.