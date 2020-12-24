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Singapur’da mutasyona uğramış Kovid-19 paniği

24.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Singapur’da mutasyona uğramış Kovid-19 paniği

Singapur, İngiltere’de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) bir kişide tespit edildiğini açıkladı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, ilk kez İngiltere’de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide görüldüğünü doğruladı. İngiltere’den 6 Aralık’ta Singapur’a gelen kişi karantinaya alındıktan iki gün sonra koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin temas halinde olduğu kişilerin de karantinaya alındığı belirtilirken, karantina sonunda yapılan yeni testin sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

YENİ MUTASYONUN ADI '501.V2"

Diğer yandan, Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Yepyeni bir mutasyon tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunan karantinaya alındı ve hızlı bir inceleme başlatılmıştı. Almanya'da bilim insanları da virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu kaydetmişti.

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