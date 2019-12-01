Singapur’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus A350’lerle ilk tarifeli uçuş

Singapur Havayolları, İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği uçaklarda tip değişikliğine gitti. Uzun yıllardır seferlerini Boeig 777-200 tipi uçaklarla gerçekleştiren havayolu şirketi, Airbus A350 tipi yeni nesil uçakla ilk tarifeli seferini gerçekleştirdi. Singapur’un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Singapur Havayolları, İstanbul Havalimanı’na Airbus A350 tipi yeni nesil uçakla ilk tarifeli seferini gerçekleştirdi. Daha önce Boeig 777-200 tipi uçaklarla operasyon yapan havayolu şirketi, bugünden itibaren bir süre önce filosuna dahil ettiği Airbus A350 tipi uçakla İstanbul’a uçmaya başladı. Singapur Changi Havalimanı’ndan yerel saatle 01.50’de havalanan SQ 392 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı. İstanbul Havalimanı’ndan Singapur’a gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde ise terminalde tören düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü ve Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee’nin de bulunduğu çok sayıda davetli ve yolcu katıldı.

“Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor”

İstanbul’dan gerçekleştirilecek uçuş öncesi uçağın içerisini gezerek yakından inceleme imkanı bulan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, “Singapur Havayolları’nın böyle bir uçakla uçuş başlatması mutluluk verici. İnanıyoruz ki bunun devamı gelecek. Hem yolcularımızın aktarma noktası güzel bir havalimanına güzel bir uçakla gelmiş olmalarını görmek ziyadesiyle mutluluk verici. Hayırlı olmasını diliyorum. Seyahat etmek için güzel bir uçak. Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Bu uçak da bunlardan bir tanesi. Şimdiden seyahat edecek yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’ye güveniyoruz, premium economi class’ı getiriyoruz”

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ise, “Uçuşlarımız için önemli bir dönüm noktasını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İstanbul-Singapur hattında en modern, en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Airbus A350 ile uçuşlara başlıyor olmamız bizleri mutlu ediyor. İstanbul Havalimanı için bir ilki daha duyurmaktan onur duyuyorum. Singapur Havayolları premium ekonomi sınıfını Türkiye’ye getiren ilk ve tek havayolu olacak. Dikkatinizi bugünkü özel menümüze çekmek istiyorum. İlk uçuşta Türkiye Facebook sayfamızı takip eden 100 binden fazla takipçimiz tarafından seçilen özel ve yerel Türk menüsü sunacağız. Businnes class menüsü sarma, Adana kebap ve kadayıftan oluşurken, premium ekonomi ve ekonomi class yolcularımız imam bayıldı, Adana kebap ve sütlacın tadını çıkaracaklar” dedi.