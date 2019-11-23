Singapur’dan Londra’ya giden ’The Last Overland’ İstanbul’da

1955 yılında Londra’dan Singapur’a 10 bin mil yol sürerek tarihin en ikonik yolculuklarından birini gerçekleştiren Oxford ve Cambridge ekipleri 64 yıl sonra ikinci yolculuklarını gerçekleştiriyor. 87 yaşındaki Oxford ekip lideri Tim Slessor’un da dahil olduğu yeni bir takımla, aynı rotayı bu kez Singapur’dan Londra’ya kat etmek için yola çıkan The Last Overland, İstanbul’a uğradı. Üç kıtada 20’den fazla ülkeden geçerek tamamlanacak tarihi yolculukta ilk seferde olduğu gibi ikinci ve son etabına da Hilton İstanbul Bosphorus ev sahipliği yaptı. 90 gündür yollarda olan The Last Overland ekibi için basın mensuplarının da bulunduğu bir karşılama töreni düzenlendi. İkonik yolculuğun yeni ekip üyelerinden Alex Bescoby, Marcus Allender, Larry Leong ve Adam Bennett’in katıldığı basın toplantısında, The Last Overland ekiplerinin yaşadıkları serüvenler, konuklar tarafından ilgiyle dinlendi.

Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan yaptığı açıklamada, The Last Overland ekibini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "1955 yılında üç kıtada yol alarak tarihin en ikonik yolculuklarından birini gerçekleştiren The First Overland ekibinin de İstanbul’daki mola duraklarından biri olduk. Otel olarak bugün, 64 yıl aradan sonra yeni bir ekiple, aynı ruhla ve aynı amaçla yola çıkan The Last Overland ekibini yeniden otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok heyecan verici bir durum yaşıyoruz. Türkiye değişmeyen rotalardan biri olmaya devam ediyor. Kendilerini İstanbul’da ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Hiçbir ülkede görmediğimiz misafirperverliği Türkiye’de aldık"

The Last Overland üyelerinden biri olan Alex Bescoby de 91 gün önce bu yolculuğa başladıklarının altını çizerek, "Çok zor bir yolculuk oldu. Çünkü bu arabada hiçbir elektronik alet yok. En önemlisi bu araçta ısıtma yok. Günümüz araçlarından çok farklı olduğu için çok zorlandık. Çöllerden ve yağmur ormanlarından geçtik. Uzunluğu 5 bin metreyi aşan yolları geçtik. Yolculuk sırasında eksi 20 sıcaklığını da gördük. Çok zorlandığımız bir yolculuk yaşıyoruz. Türkmenistan’da arka tekerleğimiz koptu. Tekerleğin kopmasıyla frenleri kaybettik. Daha sonradan bu durumu korkutucu bir anıyla atlattık. Daha önceden hiçbir ülkede görmediğimiz misafirperverliği Türkiye’de gördük. Hem manevi anlamda hem de teknik anlamda arabamızı da tamir ettiler. Çok mutluyum” diye konuştu.