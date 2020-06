Bakanın 'pamuk koyundan elde edilir' gafı tartışma yarattı

Singapur’un dış ticarete olan bağımlılığını açıklamak isteyen Ticaret ve Endüstri Bakanı Chan Chun Sing’in yaptığı bir gaf sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte adeta demirbaş haline gelen maskeleri örnek veren Sing, bunların, Singapur’un kendi kendine üretemediği pek çok bileşenden yapıldığını söyledi. Kumaşı ima eden Bakan, “Singapur’da pamuk üretmek için çok fazla koyunumuz yok” dedi.

Sing’in açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Pek çok Singapurlu bakanla dalga geçerken, bir kullanıcı da hatırlamak için çocuk tekerlemelerini yeniden gözden geçirmesi önerisinde bulundu.

"Don't have many sheep to produce cotton": Singapore minister's gaffe https://t.co/lxMiJ20j6h pic.twitter.com/NFNmPJwQ1V