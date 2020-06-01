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  4. Bakanın 'pamuk koyundan elde edilir' gafı tartışma yarattı

Bakanın 'pamuk koyundan elde edilir' gafı tartışma yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Bir video söyleşi sırasında dili sürçen Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı, pamuğun bitkilerden değil de hayvanlardan elde edildiğini söyleyince sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

Bakanın 'pamuk koyundan elde edilir' gafı tartışma yarattı

Singapur’un dış ticarete olan bağımlılığını açıklamak isteyen Ticaret ve Endüstri Bakanı Chan Chun Sing’in yaptığı bir gaf sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte adeta demirbaş haline gelen maskeleri örnek veren Sing, bunların, Singapur’un kendi kendine üretemediği pek çok bileşenden yapıldığını söyledi. Kumaşı ima eden Bakan, “Singapur’da pamuk üretmek için çok fazla koyunumuz yok” dedi.

Sing’in açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Pek çok Singapurlu bakanla dalga geçerken, bir kullanıcı da hatırlamak için çocuk tekerlemelerini yeniden gözden geçirmesi önerisinde bulundu.

Yaptığı hatanın kısa sürede farkına varan Chan Chun Sing, durumuna bir hayli güldüğünü belirtse de uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Sing, “Videoyu izleyen herkese, özellikle de çocuklara; pamuk kesinlikle koyunlardan gelmiyor, pamuk fidanlarından geliyor” dedi.

Sing’in espriyle karışık yaptığı “Biraz uyumalıyım” şeklindeki yorumuna ise bir sosyal medya kullanıcısı “Koyun saymanın yardımcı olduğunu duydum” karşılığını verdi.

Chan Chun Sing, daha önce de yaptığı bir gafla ülke gündemine gelmişti. Şubat ayında ticaret odası temsilcileriyle kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıdan sızdırılan bilgiye göre Sing, salgın paniğiyle marketlere koşarak alışveriş yapanların ‘salak gibi davrandıklarını’ söyledi.

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