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Singapur'un Ankara Büyükelçisi Han Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Karalar, ziyarette Büyükelçi Han'a iş birliği yapılabilecek sektörlerle ilgili bilgi aktardı.

Büyükelçi Han, Singapur ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek Adana ile tarım sektöründe ticaret yapılabileceğini ifade etti.

Singapur'la imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmalarının ticaret hacminin daha da artırılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Han, Türkiye ile her alanda iş birliğinin geliştirilmesi için çaba harcayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Adana'nın sahip olduğu zenginliklerden dolayı geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Adana açısından sebze ve meyve üretimi ile bunların ihracatının büyük önem taşıdığını ifade eden Karalar, bu konularda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Karalar, Ceyhan ilçesindeki petrol rafinerisiyle ilgili de bilgi vererek bu konuda yeni yatırımların olabileceğini belirtti.

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