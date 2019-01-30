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Sini Çayı taştı ev ve işyerleri sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde aşırı yağışlar dolayısıyla Sini Çayı’nın taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.Bozyazı’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yayla kesimindeki karların erimesi ile birlikte ilçe merkezinden geçen Sini Çayı’nın taşmasına neden oldu.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde aşırı yağışlar dolayısıyla Sini Çayı’nın taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Bozyazı’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yayla kesimindeki karların erimesi ile birlikte ilçe merkezinden geçen Sini Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu Çopurlu, Karaisalı ve Merkez mahallerinde bulunan sanayi sitesi, sebze hali, sera, ev, işyeri, devlet hastanesi ve D-400 karayolunu su bastı. Taşkın nedeniyle Kaymakam Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici durum değerlendirmesi yaparak acil müdahale edilmesi gereken yerleri tespit edip ekipleri bölgelere sevk etti.
Kaymakam Taşdan, daha sonra su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bozyazı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Taşdan, hastanen bodrum katının sular altında kalması ve elektrik santralinin de burada olması nedeniyle daha kötü bir olaya sebebiyet vermemesi nedeniyle elektriklerin kesilmesini ve acil hastaların Anamur’a yönlendirilmesini istedi. Bozyazı Belediyesi’nin jeneratör göndermesi neticesinde hastane hizmete devam edildi. D-400 Karayolu Dörtyol Kavşağında araçların kontrollü geçişine izin veren görevli polislerin bulunduğu noktaları da gezen Taşdan, polislerden durum ile ilgili bilgi aldı.
Kaymakam Taşdan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Allah’a şükür korkulacak bir durum yok. Çok şükür bir can kaybımız bulunmamakta. Bazı işyerleri ve evlerin birinci katlarında su baskını yaşandı. Buralara da zamanında ekiplerimiz müdahale etti. Su seviyesinin çekildiğini gördük. Derelerde tabi aynı anda hem kar sularının erimesi hem de yoğun yağış gün boyunca afete sebep oldu. Takip ediyoruz. İnşallah biran önce ekiplerimiz sel kalıntılarını temizleyecek" dedi.

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