Sınıf arkadaşı annesiyle beraber mezun olacak

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Üniversitede birkaç bölümü yarım bırakan Minel Cebir Yıldız, annesiyle beraber tercih ettikleri Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programından mezun olacakları günü heyecanla bekliyor.

Seramik Cam ve Çinicilik Programı ikinci sınıf öğrencisi Minel Cebir Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarının sanat tarihi bölümüyle Ege Üniversitesinde başladığını ancak bu bölüme bir yıl devam ettiğini, sonrasında sırasıyla birer yıl dış ticaret ile medya iletişim bölümlerinde Sakarya Üniversitesinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Yıldız, son olarak annesiyle seramiği keşfettiğini belirterek, "Sanırım annem 'Elimle götüreyim, başında bekleyeyim, bir yeri bitirsin artık' düşüncesine kapıldı. Onunla birlikte okumaktan çok memnunum, çok keyifli ama en çok zorlandığım 'Dersten kaytaramamak' oldu. Her gün okuldayız. Bizim için güzel bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

Okullarının iki yıllık olmasına rağmen imkanlarının çok fazla olduğunu, eğitim kadrosunun konularında başarılı kişilerden oluştuğunu dile getiren Yıldız, bölüme başlarken "hobi kursu" gibi olacağı yönünde bir beklenti içinde olduklarını ancak kendilerini ciddi disiplinli ilerleyen bir program içinde bulduklarını ve donanımlı şekilde mezuniyet aşamasına geldiklerini kaydetti.