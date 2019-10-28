Sınıf arkadaşları 56 yıl sonra buluştu

Safranbolu Ortaokulu’ndan 1962-1963 yılında mezun olan sınıf arkadaşları 56 yıl sonra bir araya geldi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 56 yıl önce mezun olan ve sosyal medya ile bazı ortamda görüşen sınıf arkadaşları buluşmaya karar verdi. Safranbolu ve Türkiye’nin bazı illerden gelen sınıf arkadaşları, 56 yıl önce mezun oldukları okulda buluştu. Yapılan organizasyonla yarım asır önce aynı sıraları paylaşan yaklaşık 40 kişi, daha sonra okudukları sıralara oturup eski günleri andı. Grup daha sonra Safranbolu ve Bartın’ın Amasra ilçesine gezi düzenledi. Okuldan mezun Burhan Ergin, 56 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezun olduktan sonra bir süre görüşemediklerini, ancak gelişen teknolojiyle birlikte görüştüklerini ifade eden Ergin, "Okuldan mezun olduktan sonra bir kaç arkadaşımızla görüşüyorduk. Ancak birçok arkadaşımızla iletişimimiz kopmuştu. Tabi günümüz gelişen teknolojik şartlarında arkadaşlarımızla tekrar görüşmeye başladık. Bir süredir sosyal medya ve bazı ortamlar sayesinde görüşüyorduk ve mezun olduğumuz okulda buluşma kararı aldık. Karabük başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrine dağılan arkadaşlarımızla 56 yıl sonra mezun olduğumuz okulda tekrar buluştuk. Çok mutlu olduk, duygulandık, o günlerimizi tekrar yaşadık. Gerçekten o günleri çok özlemişiz, arkadaşlarımızı özlemişiz. O zamanlarda arkadaşlıklar çok farklıydı. Arkadaşlarımızla 56 yıl sonra bir araya gelmek gerçekten çok değişik bir duygu" dedi.

Ergin, yıllar sonra mezun oldukları okulda olmalarının tarif edilemez bir duygu olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımızla sınıfımıza girdik. Sıralara oturduk, bir birimizle şakalaştık, o günleri yad ettik. Neredeyse o günü tekrar yaşadık. Yarım asır sonra arkadaşlarımızı tekrar görmek insanı çok duygulandırıyor. İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonları tekrar etmek istiyoruz. O güzel günleri, o güzel arkadaşlıklarımızı yaşatmak istiyoruz."

