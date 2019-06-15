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Sınıf arkadaşları yıllar sonra aynı şehirde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulunda 40, 50 ve 55 yıl önce eğitim gören çok sayıda mezun ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup Zonguldak'a gelerek eski günleri andı

Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulundan 40, 50 ve 55 yıl önce mezun olan yaklaşık 50 kişi ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup yaşadıkları şehirlerden Zonguldak'a gelerek hasret giderdi.

Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulundan mezun birkaç arkadaş, sosyal medya üzerinden görüşürken sınıf arkadaşlarıyla buluşmaya karar verdi.

Yapılan organizasyonla 40, 50 ve 55 yıl önce aynı sıraları paylaşan yaklaşık 50 mezun ve öğretmenleri kentte buluştu.

Eski günleri anan grup daha sonra bölgede 1840'tan itibaren kömür çıkartılmasında kullanılan araç gereçlerin sergilendiği, madenci heykelleriyle kömürün çıkarılışının efektlerle canlandırıldığı müzeyi gezdi.

Buluşmanın planlayıcılarından Hüseyin Karaşehir, AA muhabirine, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli olmasının ardından Ankara'ya yerleştiğini ve 11 yıldır orada yaşadığını söyledi.

Karaşehir, 2009'da ortaokul müdürüyle karşılaştığında, dönemin okul idarecisi ve öğretmenlerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını öğrendiğini anlattı. Bunun üzerine öğretmenleri ve sıra arkadaşlarını buluşturmak istediğini dile getiren Karaşehir, "Sosyal medyada Ereğli Kömür İşletmesi Dilaver Özel İlkokulu ve Üzülmez Ortaokulu sayfasını açtım. Okulun öğretmenlerini ve öğrencilerini bir araya getirdim." dedi.

Karaşehir, buluşmaya Ordu, Giresun, Bursa, Trabzon, Malatya, Antalya, Ankara'nın yanı sıra pek çok ilden katılım olduğunu, bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Buluşma ilk ortaokul sınıf arkadaşları Zonguldak

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