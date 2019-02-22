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Sınıf başkanlığı seçimini demokrasi şölenine dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 1-D sınıfında yapılan, 46 öğrenci arasından 19 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimi genel seçimleri aratmadı - Bir haftalık propaganda sürecinde koridorlara afişler asıldı, adayların fotoğrafının yer aldığı oy pusulaları basıldı, bazı adaylar öğrencilere, pikniğe veya sinemaya götürme gibi vaatlerde, bazıları da çeşitli ikramda bulundu - "Büyümek için süt için, başkanlık için beni seçin", "Güneş balçıkla sıvanmaz, Kayra'dan başka başkan olmaz" yazılı pankartlar hazırlayan adaylar arasından Sait Kayra Çay, sınıf başkanı seçildi - Sınıf öğretmeni Çiğdem Şakır: - "Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 1-D sınıfında yapılan, 46 öğrenci arasından 19 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimi demokrasi şölenine dönüştü.

Seçim sandığı bu kez de sınıf başkanlığı heyecanının yaşandığı merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 1-D sınıfına kuruldu.

Seçim, uygulanan aşamalarla genel seçimleri aratmadı. Bir hafta süren propaganda sürecinde koridorlara afişler asıldı, üzerlerinde adayların fotoğrafının yer aldığı oy pusulaları basıldı.

Bazı adaylar öğrencilere, pikniğe, sinemaya veya tiyatroya götürme vaadinde, bazıları ise çeşitli ikramlarda bulundu.

- "Rakip olsak da kardeşlik bir başka"

Seçim günü özenle giyinerek, ellerinde hazırladıkları, "Büyümek için süt için, başkanlık için beni seçin", "Güneş balçıkla sıvanmaz, Kayra'dan başka başkan olmaz", "Hem dürüst hem çalışkan, işte aradığınız başkan, "Sizler için başkan adayıyım, beni seçerseniz 1/D kazanacak, demokrasi kazanacak", "Kübra başkan gelecek, sınıfta dertler bitecek", "Bana oy verin, sorunlara son verin" yazılı pankartlar taşıyarak seçmeni etkilemeye çalışan adaylar, son kez vaatlerini sıraladı.

Başkanlık için yarışan ikiz kardeşler Zeynep ve Yusuf Yıldırım'ın hazırladığı ortak pankartta, "Rakip olsak da kardeşlik bir başka" yazısı dikkat çekti.

Sınıf öğretmeni Çiğdem Şakır tarafından, öğrencilere, üzerinde adayların fotoğrafının bulunduğu oy pusulası gösterilerek, seçilecek adayın fotoğrafının bulunduğu alana "evet" mührü basılması gerektiği hatırlatıldı.

Sandık görevlilerinin de yerini almasıyla gerçekleştirilen seçimde sınıf başkanlığına Sait Kayra Çay, başkan yardımcılıklarına da Elif Yalçın ve Begüm Zehra Meylani seçildi.

- "Sınıfımızda demokrasi şöleni yaşandı"

Sınıf öğretmeni Şakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek için bu şekilde bir seçim yaptıklarını söyledi.

Görevlerinden birinin de demokrasi bilincini çocuklara aşılamak olduğunu ifade eden Şakır, "Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız da bir hafta boyunca kendilerini tanıttılar. Sınıfımız için neler yapacaklarını anlattılar." dedi.

Seçimin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğuna inandığını dile getiren Şakır, öğrencilerin okumalarının hızlandığını, özgüvenlerinin geliştiğini aktardı.

Şakır, "Topluluk önünde mikrofonla tanıtım yaptılar, pankart hazırladılar, birbirlerine küçük hediyeler dağıttılar. Çok güzel bir şekilde kavga etmeden yarıştılar. Sınıfımızda güzel bir demokrasi şöleni yaşandı." diye konuştu.

- "Başkan olmak istiyordum"

Sınıf başkanı seçilen Çay ise arkadaşlarından aldığı oyla başkan seçilmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

"Başkan olmak istiyordum ve oldum. Arkadaşlarımla çok güzel bir dönem geçirmek için başkan olmak istiyordum." ifadelerini kullanan Çay, seçim için çok hazırlık yaptıklarını belirtti.

Adaylardan Yusuf Yıldırım, başkan seçilen arkadaşı Çay'ı tebrik ettiğini dile getirerek, "Kaybettiğim için özgünüm. Bana oy verenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenciler için güzel bir tecrübeydi"

Velilerden Mehtap İncedal, seçimde öğrenciler kadar heyecanlandıklarını söyledi.

Seçimin güzel bir havada gerçekleştiğini dile getiren İncedal, "Gerçek seçim havasında ilerledi. Bir hafta boyunca seçimleri takip ettik, sonucu merakla bekledik. Sonuç hayırlı olsun. Çocuklar seçimin nasıl yapıldığını, oy kullanmanın ne demek olduğunu öğrenmiş oldu. Öğrenciler için güzel bir tecrübeydi." şeklinde konuştu.

Sınıf başkanı Çay'ın babası Vedat Çay da çok heyecanlı bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, bu sayede heceleyen çocukların okumalarının geliştiğini aktardı.

Çay, çocuklara bu bilinci kazandıran sınıf öğretmeni Şakır'a teşekkür etti.

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Diyarbakır minikler sınıf başkanlığı seçimi

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