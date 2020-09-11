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Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Antalya'da sınıf öğretmeni Mahmut A.K.'nin 27 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın, 27 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 800 yıla kadar hapsi istendi.

Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmanın 11'inci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut A.K. SEGBİS ile katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut A.K. savunmasına üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Mağdurların iddia ettiği yer sınıf ortamıdır. Bir sürü öğrencinin olduğu ortamda böyle olaylar olamaz" dedi.

Sanık avukatı da hayatın olağan akışına aykırı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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800 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan duruşmanın savcısı, sanığın 27 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek öğretmenin 800 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelenirken, davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de çıkışta basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar, bir an önce ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istediklerini söyledi.

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