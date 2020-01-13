Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,(DHA)- KIRIKKALE'de sınıf öğretmeni Mustafa Gedik (54), yaklaşık 33 yıldır kentte yayımlanan yerel gazetelerin arşivini tutuyor. Gedik, emekli olduktan sonra evde bulundurduğu arşiv ile kütüphane açmayı hedefliyor.

Kırıkkale İstiklal İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa Gedik, 1987 yılında göreve başladığı Siirt'in Eruh ilçesinde, Kırıkkale'de yaşanan olayları takip etmek için yerel gazetelere abone oldu. Evli ve 3 çocuk babası Gedik, kendisine gönderilen gazeteleri okuduktan sonra arşivlemeye başladı. Siirt'teki görevinin ardından birçok ilde görev yapan Gedik, yerel gazeteleri temin ederek arşivlemeye devam etti. Şu anda memleketinde görev yapan Gedik, günlük yayımlanan gazetelerin yanı sıra dergileri de arşivlemeye başladı. Gedik, evinde bulunan binlerce gazete ve dergi ile ilerleyen zamanlarda kentin tarihine ışık tutacak bir kütüphane oluşturmayı hedefliyor.

'ARŞİVİ EVİMDE SAKLIYORUM'

Gedik, arşiv tutmaya lise yıllarında merak sardığını, 1980 yılında ise mesleğine başladığını söyledi. Görev yaptığı doğu illerinde memleketimden haber almak için yerel gazetelere abone olduğunu söyleyen Gedik, "Gelen gazeteleri aylık arşivledim. Gazetelerin yanı sıra Kırıkkale'de bugüne kadar yayımlanan dergileri de arşivledim. Yine mesleğe başladığım günden itibaren şehrin arşivini ve olaylarını da ajanda ya not etmeye başladım. 1980 yılından itibaren Kırıkkale'de bulunan siyasi olayları, kazaları, intiharları, kazaları, spor olayları, tiyatroları takip ettim. Bu işi severek yapıyorum arşivi evimde saklıyorum. İnşallah emekli olduktan sonra kütüphane oluşturmak için uğraş vereceğim" dedi.

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