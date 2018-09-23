Sınıf öğretmeni girdiği ırmakta boğuldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için Yıldız Irmağı'na giren sınıf öğretmeni Sadettin Şahin (47) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin iddiaya göre ailesi ile birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı yakınına geldi. Burada üzerine tulum giyerek ırmağa giren Şahin suda batmaya başladı. Bir süre sonra suda kaybolan Şahin'i yakınları sudan çıkardı. Baygın haldeki Şahin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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