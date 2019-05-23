Sınıf öğretmeni, organik peynir mayası üretti

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da sınıf öğretmeni Şule Çelik (45), bitkisel ve hayvansal gıda karışımdan organik peynir mayası üretti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) Ar-Ge için 430 bin lira destek alan Çelik, ürettiği ve 1 yıl tüketim ömrü olan mayanın dünyada ilk olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni 2 çocuk annesi Şule Çelik, bitkisel ve hayvansal gıda karışımıyla organik peynir mayası üretti. Şule öğretmen, dünyada ilk olduğunu söylediği ve 1 yıl tüketim ömrü olan maya için KOSGEB'e başvurdu. Çelik'e KOSGEB tarafından mayayla ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yapması 430 bin lira destek verildi. Şule Çelik, aldığı destekle Fırat Üniversitesi Teknokent'te mayayla ilgili inceleme yaptırdı. Çelik, 1 yıl süren inceleme sonucu mayanın tamamen organik ve sağlığa zararının bulunmadığının kanıtlandığını söyledi. Organik peynir mayasının dünyada ilk olduğunu belirten Çelik, "Peynir bizim için çok önemli bir gıda. Sürekli tüketiyoruz. Artık peynirlerde eski lezzet yok. Lezzetten ziyade acı bir tat, şişme ve bozulma oluyor. Biz bunu sıfıra indirmek için bu mayayı bulduk. Bu mayamızla uzun süre peynirler bozulmuyor. Mayanın en büyük özelliği 1 yıl boyunca bozulmadan kalmasıdır. İçinde herhangi kimyasal madde yok, insan sağlığına bir zararı da yok. Elde ettiğimiz mayanın insan sağlığına herhangi bir etkisinin olup, olmadığını incelemek için Ar-Ge yaptık. Fırat Üniversitesi Teknokent'te çalışmamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Bu süreçte mayamızın endüstride kullanılabilmesi ve gücünün artırılması için çalışmalar yaptık. Çalışmalarda çok büyük bir başarı elde ettik" dedi.

Çelik, maya için üretim tesisi kuracaklarını ifade ederek, "Üretime başlarken hem insan sağlığına faydam olacak, hem daha güzel ve lezzetli peynirler elde edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine bir canlılık katacağız" diye konuştu.

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