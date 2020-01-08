Sınıfın 32. öğrencisi "Tarçın"

Ordu’nun Ünye ilçesinde minik öğrencilerin ve öğretmenlerin besleyip büyütmeye çalıştığı "Tarçın" isimli köpek, sınıfın 32. öğrencisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Her Okulun Bir Sokak Köpeği Projesi" kapsamında öğretmen Ayşe Yüksel’in girişimleriyle okula kazandırdığı "Tarçın" isimli köpek şimdilerde sınıfın 32. öğrencisi oldu. Kısa sürede okula ve sınıftaki öğrencilere uyum sağlayarak mutlu olduğu gözlenen "Tarçın" eğitim sezonunun başından bu yana sınıfın en sevilen öğrencisi oldu. Okulda diğer öğretmen personel ve öğrencilerin adeta neşe kaynağı olan Tarçın’ın keyfi ise şimdilerde çok yerinde.

Her sabah evden sınıfa Tarçın’ı getiren ve özellikle kendi sınıfının öğrencilerinin de Tarçın’ı adeta arkadaşı gibi gördüğünü söyleyen okulun 1-D sınıfı öğretmeni Ayşe Yüksel, "Ben geçen yıl sınıf öğrencilerimle Sevgililer Günü’nü sokak hayvanları ile kutladık. O gün orada sokak köpeklerinin durumu bizlerin dikkatini çekmişti. Bu yılda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey bu konuda bize çok destek verdi. Bakanlığın ’Her Okulun Bir Sokak Köpeği Projesi’ ile biz de bunu daha küçük sınıf çapında başlattık. Çünkü yavru köpeğimiz biraz daha büyüyünce okulumuzun köpeği olacak. Tabii ki onu el birliğiyle büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Yüksel, sınıfta Tarçın’ın ayrı bir sevgisi ve sınıfın 32. öğrencisi olduğunu belirtti.