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Sınıfın kapanmaması için koyunları okula kaydettirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Fransa'da öğrenci sayısının yetersizliği nedeni ile sınıfın kapatılmasını protesto için okula 15 koyun kaydettirildi

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Grenoble kenti yakınlarındaki Crets-en-Belledonne kasabasında veliler, ilkokul sınıfının öğrenci azlığından kapanmasını önlemek için okula sembolik olarak 15 koyun kaydettirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Crets-en-Belledonne'de ilkokul sınıfının öğrenci eksikliğinden kapanmaması için veliler Jules-Ferry İlkokuluna 15 koyun kaydettirdi.

Veliler, yeterli sayıda öğrenci olmadığı için söz konusu sınıfın gelecek öğretim yılında kapatılması kararına itiraz etti.

Sınıfın kapanması durumunda öğrencilerin diğer sınıflara dağıtılacağı ve sınıfların daha kalabalık olacağından endişe eden velilerin bu eylemle "eğer önemli olan sayı ise koyunlar da sembolik olarak öğrenci olabilir" mesajını vermek istediği belirtildi.

Crets-en-Belledonne Belediye Başkanı Jean-Louis Maret, öğrencilerden ve velilerden 15 koyunun doğum belgelerini alarak hayvanların okula "resmi" kayıtlarını yaptı.

Bir çiftçi ise sınıfın kapatılma kararını protesto etmek için okula 65 koyun getirdi.

Velilerden Gaelle Laval, basına yaptığı açıklamada "sınıfın kapanmaması gerekiyor. Bu şekilde yaparak mizah yoluyla insanları harekete geçirmek istedik." dedi.

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