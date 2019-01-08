Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim bir şehir olan ve bağrından çok önemli şahsiyetler çıkaran kentin değerlerini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Ayrıca kısa drama belgesellerin de hazırlanacağı projede en ilgi çeken uygulama ise okullarda "çat kapı" gerçekleştirilen tiyatro gösterileri oldu.

"KOP ile Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor" projesi kapsamında, Karaman'ın 5 manevi mimarı hakkında 50 bin kitap basılarak gençlere dağıtılmaya başlandı.

Projede "çat kapı" tiyatrolarla Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis, Yunus Emre, Mevlana ve Kazım Karabekir Paşa'yı okullarda öğrencilere anlattıklarını belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi şahsiyetleri şehrimizin tanıması, şehrimize dışarıdan gelen üniversite öğrencilerinin bilmesi, tarihe çok fazla merakı olmayan çocuklarımızın anlaması çok önemli. Karaman'ı, değerlerimizi önce kendimizin bilmesi lazım ki sonra ülkemize ve tüm dünyaya tanıtabilelim. Çat kapı tiyatrolarla proje tamamlanmış olacak."

- "Gördüklerinde daha kalıcı oluyor"

Proje sürecinde yaptıkları çalışmalar sırasında gençlerin kendi değerlerini çok fazla tanımadığını üzülerek gördüklerine değinen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Genç nesil maalesef değerlerimizi çok fazla tanımıyor. Değerlerimiz unutuluyor. Bu projeyle tüm kentlerimize bir fikir vermek, örnek olmak istiyoruz. Öğrenciler sınıflarında ders işlerken birden karşılarında tarihi kostümler içinde tiyatro oyuncularını gördüklerinde inanamıyor, şaşırıyorlar. Bu onlar için güzel bir sürpriz oluyor. Öğrencilerimiz ne kadar çok okurlarsa okusunlar, bunu görsel olarak gördüklerinde daha kalıcı oluyor. Bu bize aslında eğitimde bir eksiğimizi, değerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor."