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Sınıflarda "çat kapı" tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Karaman'da, belediye tarafından başlatılan proje kapsamında Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda "çat kapı" sahnelenen tiyatro oyunlarıyla genç nesillere anlatılıyor - Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: - "Karaman'ı, değerlerimizi önce kendimizin bilmesi lazım ki sonra ülkemize ve tüm dünyaya tanıtabilelim" - "Öğrenciler sınıflarında ders işlerken birden karşılarında tarihi kostümler içinde tiyatro oyuncularını gördüklerinde inanamıyor, şaşırıyorlar. Bu, onlar için güzel bir sürpriz oluyor"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da belediye tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda "çat kapı" sahnelenen tiyatro oyunlarıyla öğrencilere anlatılıyor.

"KOP ile Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor" projesi kapsamında, Karaman'ın 5 manevi mimarı hakkında 50 bin kitap basılarak gençlere dağıtılmaya başlandı.

Ayrıca kısa drama belgesellerin de hazırlanacağı projede en ilgi çeken uygulama ise okullarda "çat kapı" gerçekleştirilen tiyatro gösterileri oldu.

Eski dönemlere ait kostüm giyen oyuncuların ders işlenen sınıflara "çat kapı" girerek sergiledikleri oyunlar, gençler üzerinde büyük etki bırakıyor. Bugüne kadar 350 sınıfa giren 6 kişilik tiyatro ekibinin hedefi, bu sayıyı 500'e çıkarmak.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim bir şehir olan ve bağrından çok önemli şahsiyetler çıkaran kentin değerlerini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Projede "çat kapı" tiyatrolarla Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis, Yunus Emre, Mevlana ve Kazım Karabekir Paşa'yı okullarda öğrencilere anlattıklarını belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi şahsiyetleri şehrimizin tanıması, şehrimize dışarıdan gelen üniversite öğrencilerinin bilmesi, tarihe çok fazla merakı olmayan çocuklarımızın anlaması çok önemli. Karaman'ı, değerlerimizi önce kendimizin bilmesi lazım ki sonra ülkemize ve tüm dünyaya tanıtabilelim. Çat kapı tiyatrolarla proje tamamlanmış olacak."

- "Gördüklerinde daha kalıcı oluyor"

Proje sürecinde yaptıkları çalışmalar sırasında gençlerin kendi değerlerini çok fazla tanımadığını üzülerek gördüklerine değinen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Genç nesil maalesef değerlerimizi çok fazla tanımıyor. Değerlerimiz unutuluyor. Bu projeyle tüm kentlerimize bir fikir vermek, örnek olmak istiyoruz. Öğrenciler sınıflarında ders işlerken birden karşılarında tarihi kostümler içinde tiyatro oyuncularını gördüklerinde inanamıyor, şaşırıyorlar. Bu onlar için güzel bir sürpriz oluyor. Öğrencilerimiz ne kadar çok okurlarsa okusunlar, bunu görsel olarak gördüklerinde daha kalıcı oluyor. Bu bize aslında eğitimde bir eksiğimizi, değerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor."

Özel Karadağlı Lisesi öğrencisi Esra Nur ise sınıfta matematik dersinde aniden içeri giren tiyatrocuları görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bu uygulamadan çok memnun oldum. Görerek bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadım. Okulun sadece matematik, fizik öğrenme yeri olmadığını, genel kültürümüzü de geliştirme yeri olduğunu hatırlamış olduk. Bu tür etkinliklerin sürekli olması bizi mutlu eder." diye konuştu.

Matematik öğretmeni Yasemin Akdoğan da sınıf olarak tiyatrodan büyük keyif aldıklarını vurguladı. Akdoğan, öğrencilerin özellikle matematik dersinde böyle bir etkinlik beklemediklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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