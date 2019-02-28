Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini iddia eden kız o anları anlattı

Antalya’da eğitim gördüğü okulda sınıf içerisinde 9 öğrencinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Yağmur S.P. o anları anlattı. Kavga başlayınca 9 kişinin birden sınıfa girdiğini anlatan Yağmur S.P., "Kafama vurdular, saçımdan çekip yere düşürdüler. ‘Bırakın’ diye bağırdım. Öğretmenler sesimi duydun diye sıraları yere düşürdüm" dedi. Olay 20 Şubat günü Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşandı. İddiaya göre, 9’uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve arkadaşı Gülsen M. (16) ile G.E. arasında sosyal medya ağı instagram’da sözlü tartışma başladı. Tartışma yerini tehdit ve hakarete bıraktı. Ardından sınıftayken ders arasında kapıya gelen başka okuldan G.E., "Herkes dışarı çıksın, Yağmur ile Gülsen kalsın" diyerek sınıftaki diğer öğrencilerin çıkmasını istedi. Yine iddiaya göre G.E, Yağmur S.P ile Gülsen M.’ye saldırmaya başladı. Bu sırada 3 kız öğrenci daha sınıfa girerek iki arkadaşa saldırdı. Olay, dayak yediğini ileri süren iki genç kızın çığlıkları ve masaların devrilme seslerinin duyulmasının ardından sınıfa gelen bir öğretmenin müdahalesiyle sona erdi.

Okul çıkışında baba ile kızına saldırı iddiası

Ardından kızını okula almaya gelen baba Çağdaş P. arabaya bindiği kızıyla birlikte yolda ilerlerken bir araç önlerini kesti. Araçtan inen yaklaşık 10 kişilik erkekli kızlı bir grup yine iddiaya göre bu sefer baba ve kızına saldırdı. Olayın ardından Çağdaş P. ile kızı Yağmur S.P. emniyete giderek şikayetçi oldu.

Serbest bırakıldılar

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, saldırı ve darp ettiği ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

"Kafama vurdular, saçımdan çekip yere düşürdüler"

Tartışmanın bir şapka yüzünden sosyal medya ağı instagramdaki mesajlaşmayla başladığını anlatan Yağmur S.P. ardından olayın tehdit ve hakarete dönüştüğünü söyledi. Çarşamba günü sınıfa bir kızın geldiğini anlatan Yağmur S.P. olay anını şu sözlerle anlattı:

"Siz ikiniz sınıfta kalın, diğer herkes çıksın dediler. 2-3 kişi kalmıştı, onları da zorla çıkardılar. Sonra ilk olarak 3 kişi girdi. Kız kolumu tuttu, ben bağırınca içeriye 4-5 kişi daha girdi. Kolumu, saçımı tuttu ve bağırmaya başladım. Biz birbirimize girince, erkekli kızlı girdiler sınıfa. İki kişi de kapıda duruyormuş öğretmen gelince haber vermek için. Kafama vurdular, saçımı çektiler ve yere düştüm. ‘Bırakın’ diye bağırdım. Öğretmenler sesimi duysun diye sıraları yere düşürdüm."