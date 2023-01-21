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Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosunu öğrencileri yakaladı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

21.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Samantha Peer, sınıfta çektiği cinsel içerikli videolarının ortaya çıkmasından sonra zor günler yaşadı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden fotoğraf ve videolarını satarak para kazanan Peer’in hesabı öğrencileri tarafından ifşa edilince öğretmen borçlarını ödemek için bu yolu seçtiğini dile getirdi.

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosunu öğrencileri yakaladı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Sosyal medyada ‘Khloe Larter’ adıyla paylaşım yapan fen bilgisi öğretmeni Samantha Peer, okulda çektiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Okul hayatından gizli tuttuğu hesabının öğrenciler tarafından ifşa edilmesinden sonra öğretmen görevinden uzaklaştırıldı. Bir öğrencisinin videosuna denk gelmesi üzerine işinden kovulan öğretmen büyük bir borç yükünün altında olduğunu söyleyerek borçlarından kurtulmasına yardımcı olan abonelerine teşekkür etti.

BORÇLARINI ÖDEDİ

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Yaklaşık 1 yıldır borçlarını ödemek için mücadele ettiğini dile getiren Peer, “1 yıldır altında boğulduğumuz iki büyük krediyi sosyal medya hesaplarım sayesinde ödeyebildi. Bugünün geleceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten inanılmaz. Kendimi rüyada gibi hissediyorum” dedi. Öğretmenlikten kovulduktan sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Peer, “Bedelini her gün ödüyorum. Tabii ki pişmanım ve çok özlüyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen OnlyFans

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