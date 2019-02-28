HABER

'Sınıfta dayak'tan gözaltına alınan 9 öğrenci serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2 öğrenciyi sınıfta dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

'Sınıfta dayak'tan gözaltına alınan 9 öğrenci serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2 öğrenciyi sınıfta dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.
Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülsen M.'yi (16), 20 Şubat günü sınıfta dövdükleri öne sürülen 9 öğrenci, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.
Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
İzmir'de Caz Festivali başlıyorİzmir'de Caz Festivali başlıyor
Sakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezasıSakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.