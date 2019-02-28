'Sınıfta dayak'tan gözaltına alınan 9 öğrenci serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2 öğrenciyi sınıfta dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülsen M.'yi (16), 20 Şubat günü sınıfta dövdükleri öne sürülen 9 öğrenci, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma ise sürüyor.

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