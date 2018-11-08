Sınıfta ev ortamı oluşturdu, okuma oranı arttı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki ilkokulun sınıf öğretmeni Volkan Kaz, mahalleye kilit parke taşı döşenirken, getirilen paletleri değerlendirdi. Volkan öğretmen, paletlerden ev ortamına çevirdiği sınıfında hem öğrencilerin derslere ilgisini hem de kitap okuma oranını artırdı. Salihli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mevlütlü İlkokulu'ndaki 2-A sınıfının öğretmeni Volkan Kaz, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 'Geleceğin sınıfı laboratuvarı' projesi kapsamında kendi sınıfını tasarladı. Kaz'ın kilit parke taşı paletlerini kullanarak oluşturduğu sınıf, ev ortamını andırdı. Bu sayede, çocukların eğitim ve öğretime ilgisinin arttığı, kitap okuma oranının yükseldiğini belirtildi. Öğrencilerin derslerini tamamladıkları zaman istedikleri el becerilerini yapıp, zeka oyunlarını oynayabildiği ya da kitap okuyarak zaman geçirebildiği kaydedildi. 'SÜREKLİ ÜRETME İSTEĞİ İÇİNDELER' Projenin önemine değinen öğretmen Volkan Kaz, "Geçen yıl Mevlütlü Mahallesi'nin sokaklarına kilit parke taşı döşeniyordu. Kilit parke taşları ise ahşap paletlerle getirildi. Bu ahşap paletleri okulumuza taşıyıp, tasarladığımız ölçülerde masalar, sandalyeler ve diğer araç gereçleri yaptık. Sınıfımızı oluştururken öğrencilerime, nasıl bir ortam istediklerini sordum. Öğrencilerim genel olarak bir ev ortamı istediklerini söylediler. Bu istek doğrultusunda sınıfımızı ev ortamı gibi tasarladık" diye konuştu. Projenin öğrencilere en büyük katkısının okula ve derse ilgilerinin artması olduğunu kaydeden Kaz, "Öğrenciler üretme, sunum ve geliştirme yeteneklerini ilerletiyor. Dersini tamamlayan öğrenci burada boyama yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynuyor. El becerilerini geliştirmek için çeşitli faaliyetler yapıyor veya dinleniyor. Yine sınıfımızda oluşturduğumuz yaklaşık 200 kitaptan oluşan mini kütüphanemiz mevcut. Öğrencilerimiz için özel olarak tasarladığımız kütüphanemizdeki kitaplara olan ilgi de arttı. Öğrenciler, boş vakitlerinde veya derslerini erken bitirdiklerinde rahat bir ortamda bol bol kitap okuyor. Bir süre öğrencilerimizle birlikte malzemelerimizi alarak burada turşu kurmayı öğrendik. Öğrencilerimiz kendilerini ev ortamında hissettikleri için sürekli üretme isteği içerisinde" dedi. ÖĞRENCİLER MEMNUN Öğrencilerden Burcu Demir, "Sınıfımızın yeni düzenlemesi sayesinde her türlü etkinliği yapabiliyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Ayrıca istediğimiz oyunları da oynuyoruz. Bu nedenle sınıfımı çok seviyorum. Derslerimi daha da çok severek yapıyorum" dedi. Can Yılmaz adlı öğrenci ise "İstediğim zaman dersimi burada yapabiliyorum. Sınıfım beni çok mutlu ediyor. Öğretmenimin verdiği ödevi bitirdiğimde buraya geçerek, oyun oynayabiliyorum" diye konuştu. Öğrencilerden Ela Atmaca da "Okuma yapılacağı zaman isteyen arkadaşlarımız buraya geçerek kitaplarını okuyor. Ayrıca arkadaşlarımla birlikte hikaye kitaplarını burada okuyup sonra oyun oynuyoruz. Bazen sınıfa anne ve babalarımız geliyor. Onlarla birlikte oturabiliyoruz. Okulumu ve sınıfımı çok seviyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

