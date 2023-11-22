Sınıfta kız öğrenciyi darp edip kayda aldılar, sosyal medyada paylaştılar: 'Çok güzel saçların varmış senin'

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

"ÇOK GÜZEL SAÇLARIN VARMIŞ SENİN" DEYİP TOKAT ATTI

9’uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı, ardından da, “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat attı. Darbedilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.

"ADLİ VE İDARİ İŞLEM BALATILDI"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez.” dedi.

Kaynak: DHA





