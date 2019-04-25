HABER

Sınıfta rezalet! İki öğrencisini yanına çağırıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Çin’de bir öğretmen, derste konuşan ve yemek yiyen iki öğrenciyi darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu öğretmen geçici uzaklaştırma cezası aldı.

Olay, Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Xuanwei şehrindeki ‘Xuanwei No 9’ isimli ortaokulda meydana geldi. Sınıftaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, ders sırasında öğretmenin, iki öğrenciyi yanına çağırdığı görülüyor.

Derste konuşan ve yemek yiyen öğrencilerini böyle darp etti

Önce öğrencilere derste konuştukları ve yemek yedikleri için bağıran öğretmen, ardından öğrencilerden birine tokat atıp, öğrenciyi saçından tutarak sürüklüyor.
Son olarak öğrenciye tekme atan öğretmen arından diğer öğrenciyi tokatlayıp, tekmelemeye başlıyor.
Bu sırada tüm sınıfın tepki vermeden olanları izlediği görülüyor. Öğrencileri darp eden öğretmen ardından sınıfa dönüp, bir süre tüm sınıfı azarlıyor.
Olayın sosyal medyada paylaşılıp, kullanıcıların tepkisini çekmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan okul yetkilileri, velilerden özür dileyerek; öğretmenin geçici olarak uzaklaştırıldığını ve resmi uyarı aldığını duyurdu.
Ayrıca, olay sonrası çocukların kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri ve olaydan herhangi bir yara almadıkları bilgisi de açıklamada yer aldı.
Öte yandan, öğretmene verilen bu ceza sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘hafif’ bulunarak, okul yönetiminin çok sayıda eleştiri almasına neden oldu. (DHA)
İşte sınıfta kaydedilen görüntülerden bazı kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin öğretmen şiddet

En Çok Okunan Haberler

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis iş birlikçi papağanı 'gözaltına' aldı

Polis iş birlikçi papağanı 'gözaltına' aldı

Joe Biden ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip olduğunu açıkladı

ABD Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı

İkiz bebeklerini kafese kapattılar!

İkiz bebeklerini öyle bir halde buldular ki...

Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Sosyal medya fenomeni paylaştığı fotoğraf nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

O fotoğrafa tepki yağdı!

Tehdit gibi açıklama: Sonuçlarına hazırlıklı olun

Tehdit gibi açıklama: Sonuçlarına hazırlıklı olun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.