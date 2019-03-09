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Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Rize'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı.

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

'MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK

Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize kalemtraş Kurtuluş Ortaokulu

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