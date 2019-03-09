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Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, M.C.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, M.C. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşı A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaralamasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, öğrencilerin şakalaşması sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Teneffüs bitiminde bir öğrenci, diğer arkadaşına kalem kutusundaki kalemtıraşın yedek bıçağını vererek başka bir arkadaşını şaka ile korkutmasını istemiştir. Yaralanan öğrenci, masaya kafasını dayamış yatarken şaka yapmak isteyen öğrenci o öğrencinin yanına giderek dikkatini çekmek için öksürerek ses çıkarır. Bu sırada refleks ile kafasını aniden kaldıran öğrenci, öğrencinin elindeki yedek kalemtıraş bıçağı ile yanağından yaralanır. Nöbetçi Müdür Yardımcısı olay üzerine hemen öğrenciyi hastaneye götürür. Öğrencilerin ifadeleri tutanak ile alındığında asla kasıt olmadığı ve şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini belirtmişlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü değerlendirilmesine yönelik idari inceleme başlatılmıştır. Yaşanan olayın, sosyal medyaya yansıdığı gibi herhangi bir oyun (Momo/ Beyaz Balina gibi) ile ilgili olmadığı öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin dinlenilmesi sonucu tespit edilmiştir. Olaydan diğer öğrencilerin de olumsuz yönden etkilenmemesi için rehberlik çalışmaları da başlatılmıştır."

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