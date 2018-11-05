Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıftaki skandal tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve tepki çekti.

Çin'de bir öğretmen sınıfta yanlışlıkla yetişkin film görüntüsü açtı.

Sınıfta tüm öğrenciler yerini almışken ekrana bir görüntü yansıtıldı.

Öğrencilerin şoke olduğu anlarda bir öğretmen tahtaya doğru koşup ekrandaki görüntüyü kapatmaya çalıştı.

Sınıftaki bu skandal dünyada büyük çapta ses getirdi ve tepki gördü.

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Öğretmen, yanlışlıkla açılan görüntüleri kapatmayı başardı. Çin şimdi öğretmene nasıl bir ceza verileceğini merak ediyor.