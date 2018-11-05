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Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Çin'de bir öğretmen sınıfta yanlışlıkla yetişkin filmi görüntüleri açtı.

Sınıftaki skandal tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve tepki çekti.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

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Çin'de bir öğretmen sınıfta yanlışlıkla yetişkin film görüntüsü açtı.
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Sınıfta tüm öğrenciler yerini almışken ekrana bir görüntü yansıtıldı.
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Yetişkin film görüntüleri ekrana yansıyınca çığlıklar yükseldi.
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Öğrencilerin şoke olduğu anlarda bir öğretmen tahtaya doğru koşup ekrandaki görüntüyü kapatmaya çalıştı.
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Sınıftaki bu skandal dünyada büyük çapta ses getirdi ve tepki gördü.
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Öğretmen, yanlışlıkla açılan görüntüleri kapatmayı başardı. Çin şimdi öğretmene nasıl bir ceza verileceğini merak ediyor.
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çin porno sınıfta porno SKANDAL

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaa sanki o izleyenlerin hepsi masum ulan bu devirde izlemeyenmi kaldı :D
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