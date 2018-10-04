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Sınıfta üzerine dolap devrilen Yasin, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabı devrilen 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), ağır yaralandı.

Sınıfta üzerine dolap devrilen Yasin, ağır yaralandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabı devrilen 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), ağır yaralandı.
Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine, dün öğleden sonra sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Dolabın altında kalan Yasin Alkan için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin Alkan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Haberi alan Yasin Alkan'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Korkuteli Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasin Alkan'ın durumuyla ilgili, şu açıklamayı yaptı:
"Şu an minik Yasin yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Doktorların açıklamasına göre pazartesiye kadar uyutulacak. Şu an kafasında kanama yok. Tedavisi devam ediyor. Net sonuç pazartesi belli olacak. Biz de ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

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