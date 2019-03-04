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Sınıftaki dayağın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da lise 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da lise 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M.'nin (16) sınıfta 9 öğrenci tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M., 20 Şubat günü sınıfı basan 9 öğrenci tarafından dövüldü. Olaya karıştıkları öne sürülen 9 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.

ÖĞRENCİLER KAMERADA

İki kızı döven öğrencilerin sınıfa girme anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Yağmur S.P. ve Gülşen M.’nin sınıfları önünde beklediği, okul dağıldıktan bir süre kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği, erkek öğrencilerin ise sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştığı görülüyor. Sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile olay sona eriyor. Ardından Yağmur S.P. ve Gülşen M., öğretmenleriyle beraber saldırgan öğrencilerin peşinden koşarken görülüyor.

Yağmur S.P.’nin annesi Özlem Y., kızına en çok asker pantolonlu kız öğrencinin vurduğunu belirterek, "Zaten görüntülerde de ne kadar agresif ve soğukkanlı olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin sınıfın kapısını kapalı tutmaya çalışması da tam bir felaket" dedi.

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