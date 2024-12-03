HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sınıftaki tüm erkekler kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti! Detayları mide bulandırdı: Günde en az 3 kez bunu yaptı

Sınıftaki tüm erkekler kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti! Detayları mide bulandırdı: Günde en az 3 kez bunu yaptı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.12.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her satırıyla kan donduran iğrenç istismar haberinin adresi Ankara. Çankaya'da bir okulda yaşanan olayda 17 erkek öğrenci zincirleme bir şekilde kız öğrenciyi istismar etti. Okul tuvaletinde başlayan iğrençlik okulun her yerine sıçradı. Üstelik görenler de inanamadı. Mağdur çocuk yaşadıklarını uzmanlar eşliğinde anlattı. Ailenin ise dünyası başına yıkıldı.

Sınıftaki tüm erkekler kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti! Detayları mide bulandırdı: Günde en az 3 kez bunu yaptı

Ankara'da yaşanan istismar olayı mide bulandırdı. Küçük kız çocuğunun hayal bile edilemeyecek isyanı skandalı ortaya çıkardı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir baba ve annenin tek çocuğu olan A.B., 2023’te 13 yaşındayken Çankaya’daki bir ortaokulun 7’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığını ailesine anlattı. Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan anne P.B., 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu. Anne ve baba, kızlarının kaydını hemen başka bir okula aldırdı. Psikolojisi altüst olan A.B.’nin psikiyatrik tedavisine de başlandı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

iStock-1307644662

SINIFTAKİ TÜM ERKEKLER ZORBALIK YAPTI

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde özetle “Buraya eski okulumda yaşadığım zorbalık nedeniyle geldim. Bu zorbalığı yapan neredeyse sınıftaki tüm erkeklerdir” dedi.

"GÖRENLER YARDIM ETMEDİ"

A.B., bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini ifade etti. A.B., “Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler” diyerek yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek söyledi.

"BENİ ZORLA KIZLAR TUVALETİNE GÖTÜRDÜLER"

İsmini verdiği erkek öğrencilerin kendisini zorla tuvalete götürerek kendisine dokunduklarını, öptüklerini söyleyen A.B., bu dokunmaların saniyelerce sürdüğünü anlattı. A.B., kendisine zorla dokunan bazı erkeklerin tehditlerde bulunduğunu da belirtti. A.B. ifadesinde, “Y., Y. ve K., beni kolumdan tutarak zorla okulun en üst katında bulunan kızlar tuvaletine götürüyorlardı. Bu olay ben 7’nci sınıfa giderken olmuştu. Şimdi başka bir okuldayım. Y. ve K. beni sınıftan alarak bir şey yaparak götürmüşlerdi ancak ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Tuvalette başka öğrenciler de vardı ancak bir müddet sonra o kişiler çıktı.

iStock-1311928718

"GÜNDE EN AZ 3 KEZ BUNU YAPTI"

Beni tuvaletin içine zorla soktular. Günde en az 3 kere Y. bana bunu yaptı. Y. ve K. bana şiddet uygulayarak tehdit ederek kıyafetlerimi çıkarmam için zorladılar” diyerek önce Y. tarafından daha sonra aynı gün K. tarafından ne şekilde cinsel istismara uğradığını anlattı. M.’nin de kendisini zorla tuvalete götürdüğünü, görenlerin buna engel olmadığını belirten A. B., ifadesinin devamında 8 öğrencinin daha kendisine aynı şeyi yaptığını söyledi.

17 ÖĞRENCİNİN İSMİNİ VERDİ

A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği 3’üncü ifadesinde olayları daha detaylı anlatarak erkek öğrencilerden bazılarının kendisine zorla dokunarak tacizde bulunduğunu bazılarının ise istismarda bulunduğunu iddia ettiği toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. Mağdur A.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine gösterilen erkek ve kadın anatomik resim üzerinden yaşadıklarını anlattı. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: “Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. ‘Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir.”

REDDETTİLER, HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocukların mağdureyi farklı zamanlarda birden çok kez okulun tuvaletine götürerek orada istismarda bulundukları, ayrıca suça sürüklenen çocuklar Y., Y. ve K.’nin mağdureyi “Senin çiçeğini soldururum, fotoğrafını gönderirim, elimden kurtulamazsın, seni bağlarım” diyerek tehdit ettikleri ifade edildi. İddianame sonunda yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu SSÇ’lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA YARIN

Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15’ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor. Ankara 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında mağdur A.B’nin olaylardan haberdar olduğunu iddia ettiği 8 kız öğrencinin okuldan adreslerinin öğrenilmesine karar vererek duruşmanın yarın saat 10.00’da görülmesine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Ankara okul istismar
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.