"Sınır Arkası: İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

"İngilizlerin başlattığı, siyonizmin hedefleri doğrultusundaki İsrail'e sunduğu katkılar, ABD'nin son vuruşlarıyla nihayete erdirilmek isteniyor. Rabbim, inşallah onlara müsaade etmeyecektir. Ümmet olarak bu arada imtihanımızı veriyoruz. Kimisi maalesef imtihanını kötü veriyor ve zalimlerle Kudüs'ü satışa çıkartmaya çalışıyor. Kudüs satılık değil, Kudüs bizim izzetimiz, onurumuz, şerefimizdir. ABD doları veya dünyanın herhangi bir para birimiyle satın alınamayacak kadar kıymetlidir. Trump'ın Tel Aviv'de yazılan ve Beyaz Saray'da oynanan trajikomik tiyatrosu hiçbir şekilde İslam dünyası ve dışındaki vicdan sahiplerinin kabul edebileceği bir şey değildir. Bu, barış planı değil barış palavrası, paçavrası ve yüzyılın ihanetidir."

Kudüs'te son dönemde hüznün daha da arttığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

Dram içeren hikayelerin dünyada yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Turan, Kudüs'te 100 yıldır bu dramın yaşandığını, zulme karşı verilen mücadeleyi farklı mecralarda sürdürdüklerini vurguladı.

Bağımsız Sanat Vakfında düzenlenen serginin açılışında konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, her fotoğrafın ayrı bir hikayesi olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından düzenlenen Kudüs ve Suriye'de yaşanan dramı anlatan fotoğrafların yer aldığı "Sınır Arkası: İnsan" sergisi törenle açıldı.

- "İnşallah Filistin'in de kurtuluşunu göreceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da Kudüs'te yaşayanların her gün zulme maruz kaldıklarını ama asla pes etmediklerini belirterek, sergide onların durumlarını anlatan fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Bu serginin Türkiye'de yaşayan vatandaşlara sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu hatırlattığını dile getiren Kan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Trump'ın küstahça İsrail'le alakalı kendine ait olmayan toprakları pay edercesine Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmasıyla alakalı açıklamalarını hep beraber dinledik. Allah'a şükür Türkiye olarak güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Meclis'te milletvekili kardeşleriniz olarak dünyadaki mazlumların dertleriyle dertlenip onlar için mücadele etmeye, gece gündüz çalışmaya ve sesimizi yükseltmeye elimiz, dilimiz ve bedenimizle bu gidişata haksızlıklara 'dur' demeye devam edeceğiz. İnşallah Filistin'in de kurtuluşunu göreceğiz."

- Sergi

Sergide, Filistinli gazeteci, fotomuhabiri Hosam Salem ve AA Kudüs fotomuhabiri Faiz Abu Rmeleh'e ait fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflarda, yerinden edilmiş Suriyelilerin sınırdaki yaşamı, Filistinlileri topraklarına döndürmek için başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Kudüs'ten kesitler de yer anlatılıyor.

Sergi 15 Şubat'a kadar açık olacak.

