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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından çıkış yapan askeri personeli taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" diye tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Adıyaman Gölbaşı Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

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