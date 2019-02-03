Sınır birliklerine komando sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'da hazırlıklarını yaptıktan sonra Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.
Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'
'Venezuela'ya askeri müdahale...'
Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...
Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum