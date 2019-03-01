Sınır birliklerine mehter marşıyla askeri sevkiyat

Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için bir süre önce Hatay’a getirilen askeri araç, ZPT ve komando birlikleri, sınıra doğru harekete geçti. Sevkiyatı gören vatandaşlar elinde bayraklarla sokağa indi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine askeri araç, ZPT ve komando birliği sevkiyatı gerçekleşti. Yapılan sevkiyatı gören vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokağa indi. Mehmetçik’i alkışlayan ve dualar eden vatandaşlara, Mehmetçik de mehter marşı çalarak karşılık verdi.

Sevkiyat daha sonra Reyhanlı ilçesinden geçerek sınır birliklerine ulaştı.