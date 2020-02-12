HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.

Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Birçok kente yağış uyarısı yapıldıBirçok kente yağış uyarısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zpt askeri sevkiyat

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

İBB’den istifa eden Yeşim Meltem Şişli’nin tartıştığı kapıcıyı kovdurduğu iddia edildi

Yeşim Meltem Şişli’nin kapıcıyı kovdurduğu iddia edildi

Polis memuru Muhammed Emin Kaya intiharıyla ilgili 2 amir hakkında soruşturma başlatıldı

O polisin intiharının ardından 2 amir hakkında flaş gelişme!

Meteoroloji'den birçok kent için yağış uyarısı

Birçok kente yağış uyarısı yapıldı

Beylikdüzü'nde yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

Yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.