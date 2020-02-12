Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 birliklerinden g\u00f6nderilen ve i\u00e7erisinde komandolar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ZPT'ler, Hatay'\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esine ula\u015ft\u0131.\nZPT'ler g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alt\u0131nda ilgili birliklere y\u00f6nlendirildi. \nKaynak: AA\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER Tosuncuk Mehmet Ayd\u0131n ile ilgili bomba iddia! E\u011fer do\u011fruysa...Bir\u00e7ok kente ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131
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