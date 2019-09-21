'Sınır Boylarında Tüm Hazırlıklarımızı Tamamladık'

Cumhurbaşkanı, 24 Eylül'de başlayacak üst düzey görüşmelerin öncesinde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacağını ve Genel Sekreter Gutteres’le görüşeceğini belirtti. New York’ta Türkiye, Malezya, Pakistan 3'lü zirvesinin düzenleneceğini açıklayan Erdoğan, 2020 Eylül - 2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Türkiye’nin Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğinin altını çizdi. Basın toplantısının soru cevap kısmında Erdoğan’a bir Pentagon yetkilisinin Suriye Demokratik Güçleri’ne ABD yardımının sürdüğü yönündeki açıklaması soruldu. Erdoğan: “ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok ama SDG’nin YPG’den bir farkı da yok” Cumhurbaşkanı, “Öncelikle bizim sınır boylarında tüm hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO’da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği görmemezlikten gelmek gibi lüksümüz olamaz. PKK’nın yan kolları durumundaki YPG/PYD terör örgütlerine ABD’nin desteği apaçık ortada. Ben bunu Sayın Trump’la da defalarca paylaştım. Binlerce idi, şimdi on binlerce mühimmat araç, gereç geliyor. ‘Biz paramızla alamıyoruz, siz bilabedel bu terör örgütlerine DEAŞ ile mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz’ dedim. Şimdi bir uydurma örgüt çıkarıldı, SDG. Aslında bu bir aldatmaca, bu bir kılıf. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Çadır terör örgütü de diyebiliriz” dedi.

“Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden arındırarak bölgenin büyük ölçüde sahibi olan Araplar'a teslim etmemiz gerekiyor” Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bir operasyon için hazırlıklarını tamamladığını belirten Erdoğan, ABD seyahatinde Başkan Trump’la ikili bir görüşme yapması halinde Türkiye’nin bölgeyi terör örgütlerinden arındırma yönündeki kararlılığını dile getireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, “Sayın Trump’la bir hafta, on gün önce bir telefon görüşmemiz olmuştu. Şimdi ikili bir görüşmemizin olması söz konusu. Bunları masaya yatıracak, görüşeceğiz. Sayın Trump, Fırat’ın doğusunda Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yaptı ama gerçekleşmedi. Aylar oldu bu açıklama yapılalı, bu olmadı. El Bab’ta, Cerablus’ta, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz ketiysek biz Suriye’nin kuzeyinde 422 km batıdan doğuya, derinliği de -Trump’ın ifadesiyle 20 mil bu- 20 km 30 km olabilir, bu derinlikte bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslime etmemiz gerekiyor. Büyük oranda Araplar'dır. Bu adımı atmak suretiyle bizi taciz eden bize bölgemizde sıkıntı veren terör örgütlerinden arındırmış olacağız inancımız budur” diye konuştu.

Erdoğan: “Ortak üretim, kredi olursa Patriotları alabiliriz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine Türkiye’nin Amerikan hava savunma sistemi olan Patriotları satın alma konusundaki dile getirdiği pozisyonunu koruduğunu da vurguladı. “Masadan kalmış bir konu değil. Sayın Trump, telefon görüşmemizde ‘Bu hala gündeminizde mi?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. Biz S400leri nasıl aldıysak ki kısa bir süre sonra ülkemiz genelinde yerleşim planları gerçekliyor. ‘Ortak üretim, kredi bunlar oluyorsa olacaksa biz sizden de bunları alabiliriz’ dedim. Şu anda bu da onun gündeminde. Bunları hallederken F35’leri bir kenara koymamız mümkün değil. 1 milyar 350 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerde biz müşteri değil, üreticiyiz. Bunlar ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Böyle bir uygulama adil bir uygulama değildir.” “İdlib'le ilgili sıkıntı yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum” Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib tasarılarındaki karşılık vetoların Türkiye’nin Rusya ve İran’la izlediği İdlib politikasına dair bir aykırılık içermediğini ifade etti.