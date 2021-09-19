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Sınır dışı edilebilmek için yaptıkları şoke etti

19.09.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilip ülkesine dönebilmek için yangın çıkarttı. Filistin uyruklu göçmenin, 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası kimlik ve pasaportunu ibra etmesi için 10 gün süre verildi. İbra edemediği takdirde sınır dışı edileceği söylendi ve serbest bırakıldı.

Sınır dışı edilebilmek için yaptıkları şoke etti

Alanya’da çarşı merkezinde uzun süredir sokaklarda kalan ve ülkesine gidemeyen Filistinli göçmen Muhamned Saif boş bir dükkanı yaktı. Kimliği ve pasaportu olmayan göçmen gece yarısı saat 03.30 sıralarında boş dükkanın içinde ateş yaktı.

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YANGINI KENDİSİNİN ÇIKARTTIĞI SÖYLEDİ, POLİS ÇAĞRILMASINI İSTEDİ

Çevrede bulunan bir taksicinin durumu fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerinde bulunan Filistinli göçmen yangını kendisinin çıkarttığını ve polis çağırmalarını söyledi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Filistinli göçmen Saif polis tarafından gözaltına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar "3 katlı bina yansaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdiler. Filistinli Saif karakolda ise dükkanı kendisinin yakmadığını iddia etti. Göçmen Bürosu tarafından Saif’e kimlik ve pasaportunu ibra etmesi için 10 gün süre verildi. İbra edemediği takdirde sınır dışı edileceği söylenen Filistinli serbest bırakıldı.

3 GÜN ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ

Muhamned Saif’in 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya Filistin
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